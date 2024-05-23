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21:30, 23 мая 2024Мир

Иранцы скандировали антиамериканскую кричалку возле мавзолея в Тегеране

Иранцы скандировали «смерть Америке» возле мавзолея в Тегеране

Фото: Stringer / Reuters

Возле мавзолея в Тегеране, где захоронен президент Ирана Эбрахим Раиси, иранцы скандировали «смерть Америке». Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что антиамериканскую кричалку скандировали в тот момент, когда гроб с главой государства выносили для проведения траурной процессии. Также собравшиеся бросали служащим катафалка шарфы и другие предметы.

20 мая сообщалось, что в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Позднее появилось видео траурной церемонии.

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      Евгений Силаев
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