Крупнейший производитель вина в России сменил владельца

«Кубань-Вино» перешла под управление структуры Россельхозбанка

Активы холдинга «Ариант», принадлежавшие челябинскому олигарху Александру Аристову, перешли под управление госкомпании «РСХБ-Финанс». О смене владельца со ссылкой на данные СБИС сообщает РИА Новости.

Под управление структуры Россельхозбанка перешли агрофирмы «Южная» и «Ариант», «ЦПИ-Ариант» и «Кубань-Вино». Владельцем бизнеса при этом все так же является Росимущество.

Холдинг «Ариант» принадлежал семье Аристовых до 10 апреля. Генпрокуратура потребовала взыскать активы в счет «незаконного обогащения» экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. Активы крупнейшего производителя вина в стране национализировали, так как они были приобретены за счет «незаконного обогащения» с помощью «ферросплавных» активов, отметили в ведомстве.

Помимо «Кубань-Вино» к государству перешли и другие компании, принадлежащие ГК «Ариант»: виноградарское предприятие — агрофирме «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант». По данным Национального союза свиноводов, в 2023 году агрофирма занимала 14-ю строчку в рейтинге производителей свинины в России с объемом производства 95 тысяч тонн за год.