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19:25, 23 мая 2024Мир

Песков оценил идею США разрешить ВСУ наносить удары по территории России

Песков: идея США о разрешении ударов по России является безответственной

Фото: Reuters

Идея политических элит США разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России является безответственной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его блоге в Telegram.

«На Западе сейчас активно повышают уровень эскалации [своими заявлениями о разрешении ВСУ наносить удары по российским территориям]. Мы знаем, что в Конгрессе США много "горячих голов", которые считают своим долгом продолжать подливать масло в огонь. Их позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», — рассказал пресс-секретарь.

Также он отметил, что для всех специалистов уже очевиден тот факт, что «никакие поставленные Западом вооружения не способны изменить ход событий конфликта на Украине». Он добавил, что западная военная помощь «лишь делает более тяжелой участь украинского народа».

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Госдепартамент США одобрил идею ударов ВСУ по территории России. Отмечается, что данная идея стала результатом визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 14 мая. Его позиция связывается с успехом Вооруженных сил России на Украине.

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      Дарья Устьянцева
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