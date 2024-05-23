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05:00, 23 мая 2024Забота о себе

Пользу воздержания от секса опровергли

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Современные научные работы показывают, что воздержание практически не влияет на спортивную производительность, рассказали фитнес-тренер Егор Ходырев и спортивный врач Павел Давыдов. О влиянии секса на соревнования они поговорили с изданием «Тинькофф Журнал».

По словам специалистов, некоторые атлеты воздерживаются от интимной близости перед соревнованиями, так как считают, что секс снижает уровень тестостерона и негативно влияет на спортивную производительность. Однако результаты исследования 2019 года опровергли это предположение и показали, что на самом деле уже на следующий день после интимной близости секс с оргазмом не влиял ни на скорость реакции, ни на высоту прыжка, ни на количество отжиманий, которое могли сделать спортсмены.

Также эксперты обратили внимание на другое исследование, которое показало, что обычная сексуальная активность за сутки до тренировки, наоборот, улучшает спортивные показатели — нормализует давление, помогает расслабиться и дает положительные эмоции.

Специалисты уточнили, что при некоторых условиях секс может действительно негативно влиять на спортивные результаты. Это происходит в тех случаях, когда человек очень поздно ложится спать после интимной близости или не спит вообще, употребляет алкоголь или занимается сексом менее чем за два часа до соревнований или тренировки.

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      Александра Лисица
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