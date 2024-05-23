Россиян предупредили о рисках покупки одного вида недвижимости

Юрист Борисов: при покупке апартаментов выше риск стать обманутым дольщиком

При покупке апартаментов у россиян выше риск стать обманутыми дольщиками. Об опасности приобретения этого вида недвижимости предупредил юрист в сфере недвижимости Герман Борисов, передает телеканал «Звезда».

По словам специалиста, в случае банкротства застройщика такие покупатели не попадут под защиту как покупатели квартир. «Если что-то случится с застройщиком, вы встанете только в четвертую очередь кредиторов. Апартаменты являются нежилым помещением, это нельзя признать жильем, и в случае банкротства оно будет изъято», — пояснил юрист.

Среди других проблем апартаментов — большие платежи за коммунальные услуги и отсутствие возможности в них прописаться. Помимо этого, жильцы не имеют права жаловаться на шум соседей, так как объекты считаются нежилыми помещениями.

Ранее в Москве решили запретить строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. На апартаменты новые правила не распространяются — они все еще могут быть экстремально маленьких размеров.