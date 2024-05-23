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17:57, 23 мая 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы купить квартиру без проблем

Риелтор Симонова: не стоит смотреть квартиры, на покупку которых нет денег

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам без накоплений не стоит интересоваться покупкой жилья на вторичном рынке. Способы избежать проблем при приобретении квартиры раскрыла риелтор Ольга Симонова в беседе с Life.ru.

Эксперт также посоветовала не смотреть квартиры, на покупку которых точно не хватит денег. Обычно собственники делают не очень большие скидки — около 200-300 тысяч рублей. Если сумма дисконта больше, то жилье может иметь много скрытых проблем.

Кроме того, не стоит выбирать квартиру на эмоциях. Эффектный дизайн может отвлечь от таких серьезных недостатков, как незаконная перепланировка или проблемы с документами. Перед заключением сделки нужно провести тщательную юридическую и техническую проверку квартиры, подчеркнула Симонова

Юристы также призвали насторожиться, если продавец торопится выйти на сделку или согласен на большую скидку, желая быстрее переехать из проблемного места. Причиной могут быть проблемы с соседями или строительство новой дороги рядом с домом.

Ранее россиян предупредили, что при покупке апартаментов выше риск стать обманутым дольщиком. в случае банкротства застройщика такие покупатели не попадут под защиту как покупатели квартир, пояснили эксперты.

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      Нина Ташевская
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