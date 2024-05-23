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02:10, 23 мая 2024Россия

Названы самые востребованные профессии в 2024 году

Исследование hh.ru: самой востребованной в России профессией стали водители

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Больше всего дефицит кадров ощущается в отраслях, где требуются представители рабочих профессий, рассказали «Ленте.ру» аналитики hh.ru. В частности, речь идет о грузчиках, курьерах, промоутерах и торговых представителях.

«Больше всего вакансий за пять месяцев 2024 года было опубликовано для водителей — больше 417 тысяч, и курьеров — больше 115 тысяч. Тройку лидеров замыкают грузчики — для них разместили почти 70 тысяч вакансий. На четвертом и пятом местах — торговые представители и промоутеры», — поделились эксперты.

Исследователи также выяснили, что сильнее всего в 2024 году вырос спрос на курьеров: число опубликованных для них вакансий увеличилось на 72 процента. За ними идут грузчики, водители, промоутеры.

«Дефицит кадров — проблема, с которой в последний год столкнулись абсолютно все на российском рынке труда. Преимущественно от нее пострадали компании, работающие в сферах торговли, доставки и перевозок. Спрос на их услуги продолжает стремительно расти, а исполнителей критически не хватает», — объяснила руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

Сильнее всего, по ее словам, кадровых дефицит заметен в мегаполисах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге: в 2023-2024 годах на одну активную вакансию водителя в там приходилось всего полтора-два резюме, что в четыре раза меньше, чем в среднем на рынке труда.

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      Наталия Белова
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