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11:09, 23 мая 2024Россия

Священник РПЦ резко высказался о будущем никаба в России

Священник РПЦ Островский: запрет никаба должен быть однозначным

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

У никаба — традиционного мусульманского женского головного убора, оставляющего открытым только глаза, — не должно быть будущего в России. Такое мнение высказал священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский в Telegram.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никаба в России вызовет напряженность в обществе.

По словам Островского, никаб никогда не был традиционен для России. В связи с этим мнение Аляутдинова «вызывает определенные вопросы», сказал он. «Запрет никаба должен быть однозначным», — подчеркнул священник.

Ввести запрет на ношение никаба предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. С такой инициативой он выступил, рассуждая о факторах, повышающих риск экстремизма.

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      Алан Босиков
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