Священник РПЦ резко высказался о будущем никаба в России

Священник РПЦ Островский: запрет никаба должен быть однозначным

У никаба — традиционного мусульманского женского головного убора, оставляющего открытым только глаза, — не должно быть будущего в России. Такое мнение высказал священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский в Telegram.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никаба в России вызовет напряженность в обществе.

По словам Островского, никаб никогда не был традиционен для России. В связи с этим мнение Аляутдинова «вызывает определенные вопросы», сказал он. «Запрет никаба должен быть однозначным», — подчеркнул священник.

Ввести запрет на ношение никаба предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. С такой инициативой он выступил, рассуждая о факторах, повышающих риск экстремизма.