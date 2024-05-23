Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России

Военный эксперт Глазунов: Украине придется отступить из Харькова

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов прокомментировал информацию об уничтожении железнодорожного состава с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. В беседе с «Лентой.ру» Глазунов предрек Киеву отступление из региона после этого действия России.

Ранее стало известно, что в городе Люботин Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что состав с техникой ВСУ попал под удар, когда находился на разгрузочной станции. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, за 15 минут в областном центре также прозвучало около 10 взрывов.

«Украине, скорее всего, придется отступить из Харьковской области, иначе они рискуют потерять половину своей армии. У них нечем противостоять наступлению наших вооруженных сил. У них не хватает ни техники, ни артиллерии, ни живой силы. Уничтожение очередного состава с боевой техникой еще больше осложнит ситуацию, для обороны у них ничего не останется», — сказал Глазунов.

Уничтожение состава с техникой ВСУ Глазунов назвал «серьезным ударом» для Киева.

Украине нечем сдерживать наступление российских военных. (...) Если они будут пытаться сдерживать его теми силами, что у них сейчас есть, то они рискуют потерять все, что у них осталось. Поэтому, чтобы спасти армию от разгрома, им нужно отступать на уже подготовленные позиции Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

22 мая сообщалось, что российские войска заняли 49 населенных пунктов в Харьковской области: 36 в Купянском районе и 13 в северной части региона. Уточнялось, что под контролем российских военных находится 50 процентов города Волчанска.