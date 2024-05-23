В Китае назвали цель ядерных учений России

Global Times: ядерные учения могут вынудить НАТО признать решимость России

Ядерные учения России могут заставить государства Североатлантического альянса признать решимость Москвы в отстаивании своих интересов, несмотря на усиливающееся давление, говорится в статье китайской газеты Global Times. Возможные цели маневров РФ раскрыл военный эксперт из КНР Вэй Дунсюй.

«Цель этих учений — не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание, гарантирующее, что США и НАТО не будут действовать импульсивно», — указывается в материале.

Дунсюй объяснил, что учения включают в себя развертывание войск, оснащенных тактическими ракетами «Искандер» и гиперзвуковыми ракетными комплексами. По его мнению, основной задачей маневров является демонстрация «возможности нанесения тактических ядерных ударов с помощью двух современных тактических ракетных комплексов».

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что учения нестратегических ядерных сил России являются своевременными и обусловленными международной обстановкой. Он добавил, что Вооруженные силы России располагают широкой номенклатурой нестратегических ядерных боеприпасов, в том числе артиллерийских.

