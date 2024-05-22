В Госдуме объяснили начало учений нестратегических ядерных сил в России

В Госдуме назвали своевременным начало учений нестратегических ядерных сил РФ

Учения нестратегических ядерных сил России являются своевременными и обусловленными международной обстановкой. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулев. Запись эфира телеканала «Царьград» со своим участием политик опубликовал в Telegram.

21 мая Минобороны России сообщило о начале учений нестратегических ядерных сил.

По словам депутата, Вооруженные силы России располагают широкой номенклатурой нестратегических ядерных боеприпасов, в том числе артиллерийских. Он напомнил, что вооружение этого типа в соответствии с военной доктриной может быть применено при угрозе территориальной целостности России. «На фоне заявлений западных партнеров, которые говорили о вводе контингента на территорию Украины, это есть ничто иное, как угроза целостности нашей Родины», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Минобороны опубликовало кадры с учений нестратегических ядерных сил. На записи можно увидеть перемещение колонны военных машин и вооруженных бойцов. Один из моментов показывает раскрытие и приведение в боевую готовность ракетных комплексов.

