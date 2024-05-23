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12:05, 23 мая 2024Россия

В Кремле высказались о контактах по вопросу обмена заключенными

Песков: контакты по вопросу обмена заключенными должны проходить в тишине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Контакты по вопросу обмена заключенными должны проходить в полной тишине, таким образом удастся добиться результата. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что у Владимира Путина нет контактов с экс-лидером США Дональдом Трампом. Последний до этого уверял, что в случае возвращения в Белый дом он постарается добиться освобождения обвиняемого в России в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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