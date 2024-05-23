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20:00, 23 мая 2024Силовые структуры

В московском лесу нашли крупный схрон боеприпасов

Мужчина нашел крупный схрон боеприпасов в московском лесу

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В московском лесу обнаружили крупный схрон боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, на опасную находку наткнулся житель Коньково. Мужчина обнаружил подозрительный рюкзак в лесополосе около жилых домов по улице Академика Капицы. Внутри него находились семь противопехотных гранат, 200 патронов и один выстрел РПГ-7.

Полиция оценила место находки и вызвала саперов. Другие подробности не сообщаются.

Ранее росгвардейцы в Луганской народной республике обнаружили схрон с иностранным оружием и формой Вооруженных сил Украины.

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      Олеся Мицкевич
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