В московском лесу нашли крупный схрон боеприпасов

Мужчина нашел крупный схрон боеприпасов в московском лесу

В московском лесу обнаружили крупный схрон боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, на опасную находку наткнулся житель Коньково. Мужчина обнаружил подозрительный рюкзак в лесополосе около жилых домов по улице Академика Капицы. Внутри него находились семь противопехотных гранат, 200 патронов и один выстрел РПГ-7.

Полиция оценила место находки и вызвала саперов. Другие подробности не сообщаются.

Ранее росгвардейцы в Луганской народной республике обнаружили схрон с иностранным оружием и формой Вооруженных сил Украины.