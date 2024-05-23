В регионе России создадут пятикилометровую особую зону на границе с Донбассом

В Ростовской области появится особая зона на границе с ДНР и ЛНР

В Ростовской области создадут пятикилометровую зону вдоль границы с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram.

На этой территории будет установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. Нахождение в особой зоне будет возможно только при наличии удостоверяющих личность документов. Для нахождения в стометровой зоне необходимо будет уведомить погранслужбу за 12 часов.

Появление особой зоны на границе с республиками Донбасса позволит не допустить проникновения в Ростовскую область террористов, пояснил губернатор.

15 мая с территории Украины была атакована топливная база в Ростовской области. После налета беспилотников на объекте прогремело два взрыва. В результате атаки никто не пострадал.