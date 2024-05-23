Женщина украла 50 лифчиков из магазина и пришла туда на следующий день

В США женщина украла 50 лифчиков и вернулась в тот же магазин на следующий день

Женщина из США украла пять десятков лифчиков из магазина и вернулась в него на следующий день, чтобы украсть еще. Об этом сообщает Syracuse.com.

24-летняя Претти Александр пришла в торговый центр Destiny в городе Сиракузы днем 29 апреля. Там она зашла в магазин Bath and Body Works, где совершила кражу. Через 15 минут после этого она перешла в магазин нижнего белья Victoria’s Secret, где украла около 50 лифчиков на общую сумму 2597 долларов (234,6 тысячи рублей).

Однако Александр решила не останавливаться и 30 апреля вернулась в тот же Victoria’s Secret. На этот раз она украла продукцию на сумму 2168 долларов (195,8 тысячи рублей). При этом за десять дней до происшествия она обворовала магазин PINK.

В итоге Александр задержали и поместили под стражу. Выяснилось, что ей было запрещено появляться в торговом центре Destiny до 2025 года. Кроме того, до этого ей уже вменялось в вину семь эпизодов кражи.

Ранее сообщалось, что в США неизвестные преступники вынесли из защищенного хранилища 30 миллионов долларов. Деньги принадлежали крупной охранной фирме.