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20:08, 5 апреля 2024Из жизни

Загадочные воры украли 2,7 миллиарда рублей у охранной фирмы

В США преступники украли 30 миллионов долларов из хранилища в Лос-Анджелесе

Кадр: ABC News

В США разыскивают преступников, которые вынесли из защищенного хранилища 30 миллионов долларов (2,7 миллиарда рублей) и не оставили следов. Об этом пишет People.

Загадочные воры обчистили хранилище в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, ночью 31 марта. Они проникли в задние через крышу, при этом сигнализация не сработала, а на сейфе не обнаружили следов взлома. Украв наличные, злоумышленники скрылись незамеченными. По данным полиции, эта кража стала одной из крупнейших в истории города.

Вскоре выяснилось, что преступники завладели деньгами охранной фирмы GardaWorld, которая занимается обеспечением безопасности при сборе и транспортировке наличных денег. На сайте компании сказано: «С нашей охраной вы будете уверены, что ваши люди, имущество и активы надежно защищены».

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«30 миллионов долларов пропали. Как? Почему? Я все еще пытаюсь разобраться. Был ли это кто-то из своих? Был ли это один человек или несколько? Знаете, вопросов пока очень много», — заявил сотрудник GardaWorld, пожелавший сохранить анонимность.

Полиция Лос-Анджелеса отказалась комментировать ход расследования, сославшись на то, что дело передано ФБР.

Ранее сообщалось, что во Франции нашли и конфисковали более сотни картин русских авангардистов, которые были украдены у частного коллекционера. Всего в его собрании было около 1,8 тысячи произведений искусства, среди которых работы художников Казимира Малевича, Василия Кандинского и Натальи Гончаровой.

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      Никита Савин
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