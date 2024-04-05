Загадочные воры украли 2,7 миллиарда рублей у охранной фирмы

В США преступники украли 30 миллионов долларов из хранилища в Лос-Анджелесе

В США разыскивают преступников, которые вынесли из защищенного хранилища 30 миллионов долларов (2,7 миллиарда рублей) и не оставили следов. Об этом пишет People.

Загадочные воры обчистили хранилище в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, ночью 31 марта. Они проникли в задние через крышу, при этом сигнализация не сработала, а на сейфе не обнаружили следов взлома. Украв наличные, злоумышленники скрылись незамеченными. По данным полиции, эта кража стала одной из крупнейших в истории города.

Вскоре выяснилось, что преступники завладели деньгами охранной фирмы GardaWorld, которая занимается обеспечением безопасности при сборе и транспортировке наличных денег. На сайте компании сказано: «С нашей охраной вы будете уверены, что ваши люди, имущество и активы надежно защищены».

«30 миллионов долларов пропали. Как? Почему? Я все еще пытаюсь разобраться. Был ли это кто-то из своих? Был ли это один человек или несколько? Знаете, вопросов пока очень много», — заявил сотрудник GardaWorld, пожелавший сохранить анонимность.

Полиция Лос-Анджелеса отказалась комментировать ход расследования, сославшись на то, что дело передано ФБР.

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