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17:49, 24 мая 2024Наука и техника

Раскрыта реакция муравьев на кофе

iScience: раскрыта реакция муравьев на кофеин

Фото: Milo Miloezger / Unsplash

Ученые раскрыли, что муравьи, которые получили сладкую пищу с добавлением кофеина, быстрее находят путь к месту, где лежало угощение, чем насекомые, попробовавшие только сахар. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале iScience.

Эксперименты проводились на аргентинских муравьях (Linepithema humile), которые являются инвазивным и вредоносным видом. Муравьи спускались по мосту на испытательную платформу — лист бумаги формата А4, лежащий на акриловой поверхности. Исследователи поместили на лист каплю раствора сахарозы с добавлением кофеина в концентрации 0, 25, 250 или 2000 частей на миллион. Была протестирована реакция 142 муравьев, каждого по четыре раза.

Время кормления сокращалось на 28 процентов за посещение для муравьев, получавших кофеин в концентрации 25 частей на миллион, и на 38 процентов за посещение для муравьев, получавших 250 частей на миллион. Путь занимал примерно 113 секунд при низкой дозе кофеина и 54 секунды при средней дозе. Этот эффект не наблюдался при самой высокой дозе кофеина.

Ученые пришли к выводу, что добавление кофеина улучшает обучение насекомых. Кофеин не повышал скорость насекомых, но муравьи, получавшие низкие или средние дозы кофеина, путешествовали по менее извилистым путям. Таким образом, включение кофеина в ядовитые приманки, таким образом, сделает ловушки более эффективными.

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      Александр Еникеев
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