СНБ Армении: пограничники возьмут под охрану участок границы в Тавушской области

Армянские пограничники возьмут под охрану участок границы с Азербайджаном в Тавушской области, заменив военных. Об этом сообщили в службе нацбезопасности (СНБ) республики.

Сообщается, что с 24 мая армянские пограничники официально берут под свою охрану участок в 1,9 километров у села Беркабер, а также 4,9-километровый участок у сел Воскепар и Баганис в Тавушской области.

Охрана участка границы у села Киранц до 24 июля будет осуществляться по смешанной схеме, добавили в ведомстве.

«По той же логике, охрана пограничных участков со стороны Азербайджанской Республики с 24 мая этого года будет осуществляться подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики», — заключили в СНБ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что у Баку и Еревана остаются разногласия в отношении текста мирного договора. Дата следующей встречи представителей сторон пока не согласована.