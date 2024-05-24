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12:54, 24 мая 2024Мир

Австралия одобрила экстрадицию обучавшего китайских летчиков пилота армии США

CNN: суд Австралии постановил, что экс-пилот США Дагган подлежит экстрадиции

Фото: Allison Payne / Globallookpress.com

Суд Австралии постановил, что бывший пилот американской морской пехоты Дэниел Дагган подлежит экстрадиции на родину по делу о незаконном обучении китайских военных летчиков. Об этом сообщает CNN.

«У Даггана есть 15 дней на то, чтобы добиться пересмотра приговора, который наступает через 19 месяцев после его ареста», — отмечает телеканал.

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Пересмотра решения требует жена отставного военного Саффрин Дагган, вышедшая на пикет со своими шестью детьми напротив здания суда в Сиднее. «Мы абсолютно убиты горем и до сих пор не понимаем, как такое могло случиться с нами», — обратилась женщина к австралийским властям.

Ранее сообщалось, что Даггану инкриминируют обучение китайских пилотов посадке на авианосцы, а также отмывание денег и нарушение закона США об экспортном контроле американских вооружений.

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      Глеб Бажуткин
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