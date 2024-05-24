Белорусские власти захотели пересесть на Aurus

Крутой: Белоруссия может купить несколько машин Aurus для руководства страны

Белорусские власти захотели пересесть на российский представительский автомобиль Aurus. Об этом заявил посол республики в России Дмитрий Крутой, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что страна рассмотрит вопрос приобретения таких машин, если «будут какие-то привлекательные ценовые предложения». Крутой рассказал, что у Белоруссии уже есть договоренности с заводом в Татарстане, и несколько Aurus могут закупить для руководства правительства или других госорганов.

Ранее президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе автомобиль Aurus. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что монарху подарили длинную версию российского автомобиля. Президент пригласил аль-Халифу посетить саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.