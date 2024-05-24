Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 24 мая 2024Экономика

Белорусские власти захотели пересесть на Aurus

Крутой: Белоруссия может купить несколько машин Aurus для руководства страны
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Белорусские власти захотели пересесть на российский представительский автомобиль Aurus. Об этом заявил посол республики в России Дмитрий Крутой, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что страна рассмотрит вопрос приобретения таких машин, если «будут какие-то привлекательные ценовые предложения». Крутой рассказал, что у Белоруссии уже есть договоренности с заводом в Татарстане, и несколько Aurus могут закупить для руководства правительства или других госорганов.

Материалы по теме:
Tesla стремительно теряет деньги, но Илон Маск верит в успех. Почему проблемы его не пугают?
Tesla стремительно теряет деньги, но Илон Маск верит в успех.Почему проблемы его не пугают?
23 мая 2024
Лучшие российские автомобили 2024 года. Топ-10 отечественных машин
Лучшие российские автомобили 2024 года.Топ-10 отечественных машин
17 мая 2024

Ранее президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе автомобиль Aurus. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что монарху подарили длинную версию российского автомобиля. Президент пригласил аль-Халифу посетить саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      В Госдуме поддержали ужесточение наказания за сокрытие госномеров авто

      Международный суд ООН принял решение по Израилю

      Одно птичье перо продали за рекордные 2,6 миллиона рублей

      Лоза раскрыл причину судебных разбирательств между Киркоровым и Успенской

      Квартира в российском городе сгорела из-за «бомбы на колесах»

      Экс-глава Google предсказал засекречивание ИИ

      Россиян пригласили на спектакль Бутмана и Хабенского

      Известная российская актриса вышла в свет с сумкой за 190 тысяч рублей

      Путин и Лукашенко обсудили реакцию на угрозы Союзному государству

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше