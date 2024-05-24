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21:20, 24 мая 2024Мир

Британию предостерегли от каких-либо манипуляций с российскими активами

Посол Келин: манипуляции Британии с активами России нарушат международное право
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин предостерег Лондон от совершения каких-либо манипуляций с российскими активами, предупредив, что таким образом Соединенное Королевство грубо нарушат международное право. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Осторожно в то же время ведет себя Сити и юристы, которые прекрасно понимают, что любое действие в отношении наших суверенных активов — это нарушение международного права», — заявил дипломат.

По его словам, на этот счет есть не только международное и европейское право, но и законодательный акт Великобритании по суверенным активам, запрещающий какие-либо действия с чужими активами. Келин подчеркнул, что в случае любых комбинаций со стороны Британии Россия оставляет за собой право на ответные действия.

Ранее на Украине усомнились в том, что Киев получит доходы от замороженных российских активов в ближайшем времени. Глава аналитического департамента украинской инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий также допустил, что средства в конечном итоге будут возвращены Москве.

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      Марина Совина
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