На Украине усомнились в скором получении доходов от российских активов

«РБК-Украина»: Киев вряд ли получит в ближайшее время доходы от активов России

Украина вряд ли получит в ближайшем времени доходы от замороженных российских активов. Об этом заявил глава аналитического департамента украинской инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий в интервью «РБК-Украина».

Паращий прокомментировал процесс передачи странами Евросоюза доходов от замороженных российских активов. Аналитик отметил, что средства в размере пяти миллиардов долларов в течение продолжительного времени останутся на счетах биржи Euroclear.

«Как бы то ни было, мы вряд ли получим эти деньги на военные нужды», — признал эксперт. Он также допустил, что средства в конечном итоге будут возвращены России.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выступил против конфискации активов России в пользу Украины. Он подчеркнул, что речь идет не о самих замороженных активах, а о доходах от них.