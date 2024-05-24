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20:42, 24 мая 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна показала откровенное декольте на фото

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала откровенное декольте

Фото: @m.dream.er

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала откровенное декольте на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя инфлюэнсерша позировала на размещенных кадрах, сидя на полу в бело-розовом корсетном мини-платье. Наряд оказался украшен лентами, перьями и бусами и подчеркивал полуобнаженную грудь девушки. Также она надела на шею ожерелье с подвеской в виде креста и уложила волнами распущенные волосы.

Подписчики оценили внешний вид блогерши в комментариях. «Прекрасно! Такие нежные фото», «Куколка», «Нежная фея», «Очень красиво», «Ангел спустился с небес», — восхитились пользователи сети.

Ранее в мае Дилара Зинатуллина снялась без макияжа по пути в спортзал.

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      Карина Черных
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