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16:01, 24 мая 2024Экономика

Дачникам раскрыли способы избавиться от муравейника на газоне

Лимонный сок и уксус помогут дачникам избавиться от муравейника на газоне

Фото: Bermix Studio / Unsplash

Хорошо освещенный газон на даче рискует стать удобным местом для муравейника. Способы избавиться от вредителей раскрыли владельцам загородных участков эксперты издания «БелНовости».

Специалисты советуют создать для муравьев естественные препятствия из лимонного сока, уксуса, отвара чистотела или перцового раствора — это отпугнет насекомых и не навредит экосистеме сада. Муравейник можно удалить и механически — регулярная перекопка газона нарушит жизнь колонии вредителей.

Помимо этого, можно использовать приманки. «Специальные приманки, содержащие инсектициды, могут быть эффективны, но следует использовать их осторожно, особенно если в саду есть домашние животные или дети», — предупредили эксперты. Стоит попробовать также привлечь естественных хищников — птицы и некоторые виды насекомых питаются муравьями и помогут регулировать их численность на участке.

Ранее россиянам посоветовали развесить по участку нетканый материал, смоченный в молочной сыворотке, чтобы отпугнуть тлю. Насекомые будут забиваться в такие ловушки, поэтому можно будет эффективно контролировать их количество.

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      Нина Ташевская
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