Дагестанцы вытащили ребенка из горящей квартиры на пятом этаже в Петербурге

Дагестанцы вытащили ребенка из горящей квартиры на пятом этаже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, двое молодых людей находились на улице Рубинштейна. Они увидели дым в квартире одной из многоэтажек. В проеме окна парни заметили ребенка, который намеревался выпрыгнуть, чтобы спастись.

Дагестанцы бросились в подъезд, ломом выломали дверь в жилище и стали помогать мальчику. Они завернули его в смоченный водой ковер и вынесли на воздух.

Новые попытки зайти в квартиру для них не увенчались успехом. В огне пострадали четыре человека, за жизнь троих борются врачи.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае собака спасла пятилетнего ребенка, который всю ночь пробыл в лесу на морозе. После мальчика доставили в больницу для оказания всей необходимой помощи.