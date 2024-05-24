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16:21, 24 мая 2024Россия

Дагестанцы вытащили ребенка из горящей квартиры

Дагестанцы вытащили ребенка из горящей квартиры на пятом этаже в Петербурге

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Дагестанцы вытащили ребенка из горящей квартиры на пятом этаже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, двое молодых людей находились на улице Рубинштейна. Они увидели дым в квартире одной из многоэтажек. В проеме окна парни заметили ребенка, который намеревался выпрыгнуть, чтобы спастись.

Дагестанцы бросились в подъезд, ломом выломали дверь в жилище и стали помогать мальчику. Они завернули его в смоченный водой ковер и вынесли на воздух.

Новые попытки зайти в квартиру для них не увенчались успехом. В огне пострадали четыре человека, за жизнь троих борются врачи.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае собака спасла пятилетнего ребенка, который всю ночь пробыл в лесу на морозе. После мальчика доставили в больницу для оказания всей необходимой помощи.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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