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14:48, 24 мая 2024Бывший СССР

Депутат ВР снова раскритиковала Сырского за отсутствие укреплений под Харьковом

Безуглая: ни Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений под Харьковом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая снова раскритиковала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, заявив, что он не подготовил укрепления в Харьковской области. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Русские, заходите! Здесь у нас только тероборона без боевого опыта. И минирование минимальное, чтобы ножки свои не повредили», — написала Безуглая.

По ее словам, ни бывший главком Валерий Залужный, ни Сырский не построили укрепления на границе Харьковской области, а построенное в тылу было сделано хаотично и по завышенным ценам.

«Честно говоря, я не могу понять их логику. Это безразличие, чванство или работа на врага? Но такой у нас генералитет в подавляющем большинстве», — заключила депутат.

Ранее Безуглая заявляла, что в командовании украинской армией после отставки Залужного ничего не изменилось. По ее словам, она безуспешно пыталась работать с Сырским несколько месяцев, а «генеральная фракция», назначенная в феврале, уничтожает шансы на перемены и победу.

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      Валентин Карант
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