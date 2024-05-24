Депутат ВР снова раскритиковала Сырского за отсутствие укреплений под Харьковом
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая снова раскритиковала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, заявив, что он не подготовил укрепления в Харьковской области. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
«Русские, заходите! Здесь у нас только тероборона без боевого опыта. И минирование минимальное, чтобы ножки свои не повредили», — написала Безуглая.
По ее словам, ни бывший главком Валерий Залужный, ни Сырский не построили укрепления на границе Харьковской области, а построенное в тылу было сделано хаотично и по завышенным ценам.
«Честно говоря, я не могу понять их логику. Это безразличие, чванство или работа на врага? Но такой у нас генералитет в подавляющем большинстве», — заключила депутат.
Ранее Безуглая заявляла, что в командовании украинской армией после отставки Залужного ничего не изменилось. По ее словам, она безуспешно пыталась работать с Сырским несколько месяцев, а «генеральная фракция», назначенная в феврале, уничтожает шансы на перемены и победу.