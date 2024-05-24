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08:30, 24 мая 2024Забота о себе

Девушка узнала о развлечениях мужа на мальчишнике и не смогла его простить

Фото: Matheus Ferrero / Unsplash

Женщина, которая вышла замуж меньше месяца назад, узнала о том, чем ее супруг занимался на чужом мальчишнике, и обратилась за советом к секс-коучу Ричу Юзвяку. Его ответ публикует Slate.

По словам обратившейся в издание девушки, ее муж побывал в стриптиз-клубе на мальчишнике жениха его сестры. Автор письма призналась, что это разбило ее сердце и теперь она не может простить супруга. «Он сказал, что ничего такого там не делал, но он был в клубе до двух часов ночи. Мне противна сама идея стрип-клубов, где женщин рассматривают как секс-объекты, не могу выбросить эти мысли из головы», — написала она.

Юзвяк отметил, что этот случай — хороший повод сверить свои ожидания с реальностью. «Есть люди, которым нравится секс с людьми, которых они любят, и секс с незнакомцами, по совершенно разным причинам. Объективация не всегда плоха (для нее есть место даже внутри уважительных отношений). Стриптиз-клубы могут давать ощущение свободы людям по обе стороны шеста. Для зрителя они могут быть альтернативным способом испытать что-то вроде секса, не переходя черту», — заявил секс-коуч.

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Специалист призвал супругов обсудить их различающиеся взгляды на досуг и личные границы, если этого диалога еще не было. «Хотя я думаю, что расслабиться в отношении удовольствий, которые нужны нашим партнерам, — это часто лучший способ справиться с определенными неизбежными ситуациями, для вас нормально не думать так. Вам не следует страдать, и если вы чувствуете, что его посещение стриптиз-клуба нарушает какое-либо ваше соглашение, скажите об этом и выработайте взаимоприемлемые правила поведения», — заключил он.

Ранее Юзвяк оценил лайфхак с грейпфрутом для орального секса. По его словам, эксперимент может быть приятным, но с условием использования презерватива, чтобы сок не попал в уретру.

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      Александра Лисица
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