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19:28, 24 мая 2024Путешествия

Дилер ударил ножом туриста на глазах у девушки за отказ купить у него наркотики

AT5: дилер ударил ножом туриста в Амстердаме за отказ купить наркотики

Дилер ударил ножом туриста на глазах у его девушки за отказ купить наркотики в Квартале красных фонарей в Амстердаме. Об этом сообщает местное издание AT5.

Уточняется, что пострадавший выходил из паба с девушкой около часа ночи и столкнулся на выходе с наркоторговцем. Тот предложил паре купить товар, однако путешественники отказались. Тогда собеседник резко сменил тон и начал конфликтовать с ними. Когда девушка оттолкнула агрессора, он схватил нож и ударил ее парня в живот.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как преступник сбегает с места происшествия. Полиция попросила всех очевидцев помочь в его поимке. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи провели экстренную операцию, после которой он некоторое время еще был в медучреждении.

Ранее стало известно, что власти Амстердама решили запретить строить новые отели на территории популярного европейского города. Уточняется, что такие меры приняты ради борьбы с массовым туризмом.

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      Марк Успенский
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