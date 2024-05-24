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12:09, 24 мая 2024Силовые структуры

Директора российского студгородка заподозрили в многомиллионном мошенничестве

Директора студгородка в Иркутске подозревают в мошенничестве на 16,8 млн рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Директор студенческого городка одного из высших учебных заведений Иркутска подозревается в мошенничестве на 16,8 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.

В отношении директора возбуждено восемь уголовных дел по статье о мошенничестве, которые объединены в одно производство с уголовным делом по статье о превышении должностных полномочий. По месту проживания женщины, в ее рабочем кабинете и общежитиях студгородка правоохранители провели обыски. Изъяты компьютерная техника, документы, деньги и автомобиль.

По информации в ТАСС, в период с 2006 года по ноябрь 2023 года за денежное вознаграждение женщина занималась фиктивным трудоустройством в общежития подсобных рабочих, которые не исполняли фактические должностные обязанности. Полагающуюся им заработанную плату директор забирала себе. Таким образом она получила 16,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил ректора Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ) Вадима Косьянова к пяти годам колонии общего режима за хищение 25 миллионов рублей из бюджета.

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      Анна Габай
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