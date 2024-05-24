Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 24 мая 2024Наука и техника

Раскрыта стоимость умного кольца Samsung

Кольцо Samsung Galaxy Ring будет стоить до 350 долларов и иметь платную подписку

Фото: Bruna Casas / Reuters

Инсайдер Йогеш Брар раскрыл стоимость умного кольца от Samsung. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X.

По словам датамайнера — специалиста, занимающегося изучением большого объема информации, — на американском рынке кольцо Galaxy Ring будет стоить 300-350 долларов, или около 27-32 тысяч рублей. Конечная стоимость будет зависеть от размера и версии носимого устройства.

Также Брар рассказал, что доступ к ряду функций кольца будет осуществляться по подписке. В месяц пользователи будет платить чуть меньше 10 долларов, или около 900 рублей.

Журналисты издания The Verge отметили, что предполагаемая стоимость Galaxy Ring вполне адекватна рынку. Так, кольцо Ring Gen 3 от Oura стоит от 299 до 349 долларов. Доступ к расширенным опциями девайса Oura обходится в 5,99 доллара в месяц.

Также авторы заметили, что у многих производителей фитнес-техники есть платная подписка. Например, Fitbit Premium от Google или Fitness Plus от Apple стоят 9,99 доллара в месяц.

В конце апреля стало известно, что южнокорейская корпорация Samsung проведет следующую крупную презентацию Unpacked с анонсом гаджетов 10 июля. Ожидается, что на ней покажут в том числе кольцо Galaxy Ring.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Им прямо под ноги прилет был». В результате ракетной атаки ВСУ на Крым погибли двое строителей. Они шли домой с работы

      Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села на границе с Арменией

      Байден не приедет на конференцию по Украине

      Суд арестовал один из старейших санаториев Геленджика

      Пас россиянина не помог «Далласу» победить в первом матче финала Запада НХЛ

      Полянский прокомментировал темп продвижения Российской армии на Украине

      В ФСБ назвали напряженной ситуацию в СНГ

      Кара Делевинь появилась на публике в наряде с обнажающим грудь декольте

      Бортников заявил о переходе Украины к тотальному террору

      Врачи назвали снижающий риск диабета продукт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше