Раскрыта стоимость умного кольца Samsung

Кольцо Samsung Galaxy Ring будет стоить до 350 долларов и иметь платную подписку

Инсайдер Йогеш Брар раскрыл стоимость умного кольца от Samsung. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X.

По словам датамайнера — специалиста, занимающегося изучением большого объема информации, — на американском рынке кольцо Galaxy Ring будет стоить 300-350 долларов, или около 27-32 тысяч рублей. Конечная стоимость будет зависеть от размера и версии носимого устройства.

Также Брар рассказал, что доступ к ряду функций кольца будет осуществляться по подписке. В месяц пользователи будет платить чуть меньше 10 долларов, или около 900 рублей.

Журналисты издания The Verge отметили, что предполагаемая стоимость Galaxy Ring вполне адекватна рынку. Так, кольцо Ring Gen 3 от Oura стоит от 299 до 349 долларов. Доступ к расширенным опциями девайса Oura обходится в 5,99 доллара в месяц.

Также авторы заметили, что у многих производителей фитнес-техники есть платная подписка. Например, Fitbit Premium от Google или Fitness Plus от Apple стоят 9,99 доллара в месяц.

В конце апреля стало известно, что южнокорейская корпорация Samsung проведет следующую крупную презентацию Unpacked с анонсом гаджетов 10 июля. Ожидается, что на ней покажут в том числе кольцо Galaxy Ring.