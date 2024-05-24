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10:03, 24 мая 2024Культура

Избитая рэпером Пи Дидди девушка высказалась о произошедшем

Избитая рэпером Пи Дидди Кэсси Вентура заявила, что никогда не восстановится

Фото: Phil McCarten / Reuters

Избитая американским рэпером Пи Дидди (Пафф Дэдди, P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) девушка Кэсси Вентура высказалась о произошедшем. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вентура заявила, что домашнее насилие «сломало ее» и сделало другой. Она отметила, что со временем ей стало лучше, но она никогда не восстановится после пережитого.

Экс-избранница рэпера призвала верить жертвам жестокого обращения. «Требуется много смелости, чтобы сказать правду о ситуации, в которой ты была беспомощной», — пояснила она. Девушка не стала раскрывать имен, так как подписала договор о неразглашении.

Ранее Пи Дидди впервые высказался об избиении подруги. Он признал свою вину, а также заявил, что обратился за профессиональной помощью и начал проходить программу реабилитации.

До этого телеканал CNN опубликовал запись, на котором Комбс бьет Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса. На кадрах видно, как рэпер швыряет подругу на пол, пинает и таскает по коридору за одежду. Известно, что происходящее датируется 2016 годом. После этого женщина подавала на рэпера заявление о насилии, но суда не последовало.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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