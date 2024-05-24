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16:52, 24 мая 2024Ценности

Известная российская актриса вышла в свет с сумкой за 190 тысяч рублей

Актриса Анна Михайловская вышла в свет с сумкой Gucci за 190 тысяч рублей

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Известная российская актриса театра и кино Анна Михайловская пришла на премьеру шоу «Клиника счастья. Реалити» в Москве с дорогостоящим аксессуаром. Об этом пишет «Газета.ru».

35-летняя знаменитость вышла в свет в ярком облегающем платье длины макси и туфлях в тон наряду. Свой образ она дополнила красной кожаной сумкой бренда Gucci. Известно, что стоимость упомянутого аксессуара составляет 2,1 тысячи долларов (190 тысяч рублей).

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      Екатерина Ештокина
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