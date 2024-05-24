Кабанчик порадовался воде и попал в объектив камеры

Окский заповедник опубликовал снимки радующегося воде кабанчика

Кабанчик в Окском заповеднике попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в сообществе «Кабаны и другие звери» во «ВКонтакте».

«Кабан радуется, что еще так много воды. Потому что сегодня +26, и ему жарко. Кабаны в такие дни купаются в каждой луже и выбирают путь самый тенистый», — рассказали сотрудники заповедника.

По их словам, во время линьки животным не так жарко, однако они быстро высыхают и становятся добычей комаров. «Но, как сказала моя мама, голь на выдумки хитра. Кабаны не только купаются в воде, но и вываливаются в жидкой грязи, потому что эта мокрая грязь сохраняет прохладу дольше, чем просто редкая летняя щетинка», — отметили в заповеднике.

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