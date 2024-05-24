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20:18, 24 мая 2024Моя страна

Кабанчик порадовался воде и попал в объектив камеры

Окский заповедник опубликовал снимки радующегося воде кабанчика

Фото: Окский заповедник

Кабанчик в Окском заповеднике попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в сообществе «Кабаны и другие звери» во «ВКонтакте».

«Кабан радуется, что еще так много воды. Потому что сегодня +26, и ему жарко. Кабаны в такие дни купаются в каждой луже и выбирают путь самый тенистый», — рассказали сотрудники заповедника.

По их словам, во время линьки животным не так жарко, однако они быстро высыхают и становятся добычей комаров. «Но, как сказала моя мама, голь на выдумки хитра. Кабаны не только купаются в воде, но и вываливаются в жидкой грязи, потому что эта мокрая грязь сохраняет прохладу дольше, чем просто редкая летняя щетинка», — отметили в заповеднике.

В апреле семья диких кабанов выбежала на дорогу недалеко от Тюмени, в поселке Московский, и встретила проезжающих мимо россиян. Животные пробежали у местной СТО и застряли на обочине. Местным жителям посоветовали быть осторожными, чтобы не навредить кабанам и не попасть в аварию

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      Варвара Кошечкина
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