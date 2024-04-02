Банда кабанов удивила россиян

Семья кабанов выбежала на дорогу под Тюменью и встретила россиян

Семья диких кабанов выбежала на дорогу недалеко от Тюмени, в поселке Московский, и встретила проезжающих мимо россиян. Об этом сообщает «КП Тюмень».

Как пишет издание, животные пробежались у местной СТО и застряли на обочине. Местным жителям посоветовали быть осторожными, чтобы не навредить кабанам и не попасть в аварию. «Возле Тюмени, в поселке Московский, орудует банда, будте внимательны», — сообщили очевидцы.

Ранее сообщалось, что упитанных кабанов заметили в Окском биосферном заповеднике в Рязанской области. «Сугробы осели, подморозило, и получился довольно крепкий наст. Еще недавно кабаны проваливались по самое пузо, а теперь спокойно ходят по снежной корке. Есть только одна проблема — рыться стало трудно. Рыло у кабанов, конечно, мощное. Но не железное», — говорится в подписи к посту.