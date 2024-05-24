Картину из деревенского дома продали за четыре миллиона рублей

Картину художника Джона Бретта, висевшую в деревенском доме, продали за £35 тыс.

В Великобритании на аукционе продали картину знаменитого художника XIX века, которая больше 60 лет провисела в деревенском доме. Об этом пишет Express & Star.

Работа «Девы Маклеода, Скай» была написана знаменитым британским пейзажистом Джоном Бреттом. На ней изображена известная достопримечательность шотландского острова Скай — три скалы у побережья, напоминающие человеческие фигуры. По легенде, это жена и две дочери одного из вождей клана Маклеод (Маклауд), которые упали в море, захлебнулись, а потом обратились в камень. Картина была написана Бреттом в 1884 году и выставлена в Королевской академии художеств в Лондоне.

В том же году ее впервые купили, причем оригинальная квитанция сохранилась до наших дней. Позже картина оказалась в графстве Стаффордшир в коллекции промышленника Фреда Купера, который увлекался собиранием произведений искусства. В мае полотно Бретта было продано с аукциона за 35 тысяч фунтов стерлингов (4 миллиона рублей).

Как рассказал представитель аукциона, за картину, которая с конца 1960-х годов висела в загородном доме Купера, развернулась серьезная борьба. В течение двух дней участники торгов со всего мира делали ставки удаленно. В итоге «Девы Маклеода, Скай» достались анонимному покупателю, который торговался по телефону.

Ранее сообщалось, что гравюру, похищенную из знаменитого британского поместья Чатсуорт-хаус в графстве Девоншир, восстановили и вернули в коллекцию через 45 лет. Работа известного фламандского художника XVII века Эразма Квеллина Младшего «Двойной портрет сэра Питера Пауля Рубенса и сэра Энтони Ван Дейка» была украдена из Чатсуорт-хауса 26 мая 1979 года.

