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20:40, 24 мая 2024Спорт

Легионер рассказал об отношении к нему фанатов ЦСКА после трансфера в «Спартак»

Игрок «Спартака» Медина заявил, что фанаты ЦСКА оскорбляют его и просят фото

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Парагвайский легионер «Спартака» Хесус Медина рассказал об отношении к нему фанатов ЦСКА, из которого он перешел в стан красно-белых. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

По словам Медины, на улице поклонники красно-синих часто нецензурно оскорбляют его. «Посылают меня, а после этого подходят и просят о фото ― это нормально», — рассказал парагваец.

Ранее Медина рассказал о разнице выступлений за красно-белых и армейцев. «В "Спартаке" на тебя фокус гораздо больше», — заявил Медина.

Хавбек перешел в «Спартак» в июле прошлого года из ЦСКА. В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

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      Алексей Гусев
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