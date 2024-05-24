Парагвайский футболист сравнил игру за «Спартак» и за ЦСКА

Хесус Медина заявил, что в «Спартаке» фокус на игроков больше, чем в ЦСКА

Парагваский футболист Хесус Медина рассказал о том, чем игра за «Спартак» отличается от выступлений за ЦСКА. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок назвал красно-белых главной командой страны. «Все говорят о "Спартаке": в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например. В "Спартаке" на тебя фокус гораздо больше», — заявил Медина.

Парагваец добавил, что вышесказанное не стало для него открытием. «Когда переходил сюда — понимал это. Для меня это не проблема», — отметил он.

Медина перешел в «Спартак» в июле прошлого года из ЦСКА. В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.