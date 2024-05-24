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14:56, 24 мая 2024Экономика

Москвича оставили без французских замков

Москвич решил продать свои замки во Франции и узнал, что его опередили

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Бизнесмен из Москвы решил покрыть убытки, продав собственные замки во Франции. Однако выяснил, что его опередили, передает Telegram-канал Baza.

Россиянин приобрел недвижимость за рубежом в 2003 году для отдыха во время отпуска. Это были замки Кусте и Науде в департаменте Ло и Гаронна стоимостью 3,5-3,7 миллиона евро. В 2022 году бизнесмен погряз в судебных тяжбах и начал процедуру банкротства своей компании. Тогда он решил выручить деньги от продажи своего заграничного имущества.

Знакомые дали ему контакты некоего Джамала, который, по их словам, должен был помочь со сделкой. Спустя некоторое время собственник захотел проверить, как идут дела с замками, и обнаружил, что лишился права собственности. Французская сторона на своем сайте уведомила россиянина, что оба его замка уже были проданы гражданкам США. Джамал исчез и перестал выходить на связь. Денег от продажи москвич так и не увидел и обратился в полицию.

Ранее жительница Перми оказалась выселена за долги, но не была готова подчиниться решению суда. Через несколько дней пермячка взломала дверь и заняла жилплощадь силой. Когда на место прибыли силовики, она в отместку подожгла квартиру.

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      Виктория Клабукова
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