Москвича оставили без французских замков

Москвич решил продать свои замки во Франции и узнал, что его опередили

Бизнесмен из Москвы решил покрыть убытки, продав собственные замки во Франции. Однако выяснил, что его опередили, передает Telegram-канал Baza.

Россиянин приобрел недвижимость за рубежом в 2003 году для отдыха во время отпуска. Это были замки Кусте и Науде в департаменте Ло и Гаронна стоимостью 3,5-3,7 миллиона евро. В 2022 году бизнесмен погряз в судебных тяжбах и начал процедуру банкротства своей компании. Тогда он решил выручить деньги от продажи своего заграничного имущества.

Знакомые дали ему контакты некоего Джамала, который, по их словам, должен был помочь со сделкой. Спустя некоторое время собственник захотел проверить, как идут дела с замками, и обнаружил, что лишился права собственности. Французская сторона на своем сайте уведомила россиянина, что оба его замка уже были проданы гражданкам США. Джамал исчез и перестал выходить на связь. Денег от продажи москвич так и не увидел и обратился в полицию.

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