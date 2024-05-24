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12:33, 24 мая 2024Россия

Москвич на роликах отправил в кому 88-летнюю пенсионерку

В Москве катавшийся на роликах парень отправил в кому 88-летнюю пенсионерку

Фото: ter cela / Unsplash

В Москве парень катался на роликах, зацепился за поводок и отправил в кому 88-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, 22 мая пожилая женщина гуляла с собакой в столичном парке Тушино, мимо нее проехал молодой человек на роликовых коньках. Он не заметил поводок и зацепился за него, в результате пенсионерка упала на асфальт.

Женщина сильно ударилась головой, парень же, в свою очередь, накричал на нее и скрылся.

Пожилую москвичку доставили в реанимационное отделение и подключили в аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У нее диагностировали ушиб мозга, кровоизлияние и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи оценивают состояние женщины как критическое, ее жизнь под угрозой.

Сбившего пенсионерку роллера объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга 18-летняя девушка на электросамокате попала под автобус и оказалась в реанимации.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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