Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 20 мая 2024Россия

18-летняя россиянка на самокате попала под автобус и оказалась в реанимации

В Петербурге девушка на самокате попала под автобус и оказалась в реанимации

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Невском районе Санкт-Петербурга 18-летняя девушка на электросамокате попала под автобус и оказалась в реанимации. Об этом сообщил 78.ru.

По информации телеканала, врачи диагностировали у россиянки открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, позвоночника и плеча, а также ушиб груди.

Девушка пока находится в тяжелом состоянии, выяснил 78.ru. Ее поместили в шоковую реанимацию.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина сбил на самокате 33-летнюю местную жительницу, проломил ей череп и стал фигурантом уголовного дела.

Еще раньше в Петербурге прокуратура Фрунзенского района провела проверку после обращения 65-летней женщины, пострадавшей от сбившего ее самокатчика.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

      Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

      Любовник невесты пришел на свадьбу и произнес речь перед женихом

      Перевозивший президента Ирана вертолет был американского производства

      Ввоз иностранной питьевой воды в Россию заметно вырос

      Эмин Агаларов впервые дал концерт после теракта в «Крокусе»

      Названы дорогие ошибки россиян при ремонте

      Нуланд назвала последствия появления тренировочных баз НАТО на Украине

      Телескоп Уэбба обнаружил самое далекое слияние черных дыр

      В парламенте Франции призвали снять запрет на удары своим оружием по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше