18-летняя россиянка на самокате попала под автобус и оказалась в реанимации

В Петербурге девушка на самокате попала под автобус и оказалась в реанимации

В Невском районе Санкт-Петербурга 18-летняя девушка на электросамокате попала под автобус и оказалась в реанимации. Об этом сообщил 78.ru.

По информации телеканала, врачи диагностировали у россиянки открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, позвоночника и плеча, а также ушиб груди.

Девушка пока находится в тяжелом состоянии, выяснил 78.ru. Ее поместили в шоковую реанимацию.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина сбил на самокате 33-летнюю местную жительницу, проломил ей череп и стал фигурантом уголовного дела.

Еще раньше в Петербурге прокуратура Фрунзенского района провела проверку после обращения 65-летней женщины, пострадавшей от сбившего ее самокатчика.