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18:31, 24 мая 2024Забота о себе

Мужчин предупредили об опасных последствиях любви к пиву

Хирург Умнов: у пивных алкоголиков быстро развивается ожирение

Фото: Unsplash

Любовь к пиву грозит мужчинам серьезными проблемами со здоровьем, рассказал хирург Александр Умнов. Об опасных последствиях употребления этого напитка он предупредил мужчин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, у пивных алкоголиков быстро развивается ожирение и метаболический синдром. «Отсюда повышенная глюкоза в крови и развитие сахарного диабета второго типа», — объяснил он.

Умнов добавил, что из-за солей тяжелых металлов, содержащихся в пиве, у мужчин снижается выработка тестостерона, что грозит изменением внешности по женскому типу и проблемами в интимной жизни, включая бесплодие.

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Ранее Умнов назвал разрушительные для здоровья последствия употребления водки. По его словам, при употреблении этого напитка отмирают клетки поджелудочной железы, далее ткани печени покрываются рубцами, из-за которых этот орган не может эффективно выводить токсины из организма.

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      Александра Лисица
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