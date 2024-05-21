Россиян предупредили о разрушительном воздействии водки на мозг

Хирург Умнов предупредил, что водка размягчает ткани головного мозга

Алкоголь в больших объемах размягчает ткани головного мозга и со временем снижает умственные способности, предупредил хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с NEWS.ru он назвал и другие разрушительные для здоровья последствия употребления водки.

Умнов отметил, что водка представляет собой смесь отфильтрованной воды и спирта. По его словам, это сочетание является сильнейшим ядом, негативно воздействующим на каждую клетку в организме. В первую очередь, уточнил врач, отмирают клетки поджелудочной железы, далее ткани печени покрываются рубцами, из-за которых этот орган не может эффективно выводить токсины из организма. Со временем это приводит к циррозу и портальной гипертензии, предупредил Умнов. Эти состояния, по его словам, вызывают кровотечения из варикозных вен пищевода и желудка, заканчивающиеся в большинстве случаев летальным исходом.

Умнов также подчеркнул, что этанол сужает сосуды, провоцирует образование атеросклеротических бляшек и постепенно приводит к различным заболеваниям сердца. Кроме того, регулярное употребление водки увеличивает риск сахарного диабета, а также рака желудка, кишечника, поджелудочной железы или печени.

Ранее Александр Умнов раскрыл смертельную дозу водки. По его словам, летальным исходом может закончиться ситуация, в которой человек в течение часа выпьет литр водки.