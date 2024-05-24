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06:00, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Мужчина решил развестись спустя 15 лет брака после встречи с тещей

Фото: Mariano Rivas / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как встретился с тещей и решил развестись спустя 15 лет брака. Женщина рассказала зятю, что он 18 лет воспитывал неродного сына.

Автор поста написал, что недавно теща попросила его о встрече. «Теща сказала, что мой ребенок не является мне родным. Жена родила его от своего школьного бойфренда», — рассказал он.

Женщина также сообщила, что решила рассказать правду, потому что недавно увидела, как ее внук встречался со своим биологическим отцом. «Выяснилось, что бывший партнер моей жены вернулся и хотел познакомиться со своим сыном», — написал автор.

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Герои истории заявил, что решил развестись, а также оборвать все отношения с сыном, которого воспитывал. Кроме того, он намерен подать в суд на биологического отца ребенка, чтобы вернуть все деньги, который он потратил на мальчика.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора развестись, однако посоветовали ему не прекращать общаться с сыном.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как узнал неприятный факт из жизни семьи. По его словам, после увиденного в компьютере медсестры он усомнился в том, что является биологическим отцом своего сына.

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      Олег Давыдов
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