Мужчина решил развестись спустя 15 лет брака после встречи с тещей

Пользователь Reddit поделился историей о том, как встретился с тещей и решил развестись спустя 15 лет брака. Женщина рассказала зятю, что он 18 лет воспитывал неродного сына.

Автор поста написал, что недавно теща попросила его о встрече. «Теща сказала, что мой ребенок не является мне родным. Жена родила его от своего школьного бойфренда», — рассказал он.

Женщина также сообщила, что решила рассказать правду, потому что недавно увидела, как ее внук встречался со своим биологическим отцом. «Выяснилось, что бывший партнер моей жены вернулся и хотел познакомиться со своим сыном», — написал автор.

Герои истории заявил, что решил развестись, а также оборвать все отношения с сыном, которого воспитывал. Кроме того, он намерен подать в суд на биологического отца ребенка, чтобы вернуть все деньги, который он потратил на мальчика.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора развестись, однако посоветовали ему не прекращать общаться с сыном.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как узнал неприятный факт из жизни семьи. По его словам, после увиденного в компьютере медсестры он усомнился в том, что является биологическим отцом своего сына.