Мужчина стал миллионером и продолжил пять дней в неделю работать в супермаркете

Миллионер из Лондона остался работать в магазине для поддержания дисциплины

Молодой мужчина из Лондона стал миллионером и продолжил работать в супермаркете для поддержания дисциплины. Об этом пишет The Sun.

23-летний Айобами Акеджу работает в магазине Sainsbury's пять дней (40 часов) в неделю. Вместе с тем он владеет десятью объектами недвижимости по всей стране общей стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов (138 миллионов рублей). Девять из них он купил в прошлом году. Он зарабатывает на сделках с недвижимостью, сотрудничая с частными инвесторами.

Акеджу объясняет, что, когда ему было 20 лет, он составил план на десять лет, от которого не собирается отступать. «Я ничем себя не балую, живу очень скромно и остаюсь очень дисциплинированным», — рассказывает мужчина. По словам Акеджу, если он уволится, то будет скучать по своему начальству. Оно не только помогало ему выстраивать гибкий график, но и поддерживало в развитии бизнеса.

«Этот путь был чрезвычайно трудным, но я бы проделал его снова. Я с теплотой вспоминаю каждую свою работу, какой бы сложной она ни была», — признается Акеджу.

Свою первую сделку мужчина совершил в 2021 году. Тогда он работал в двух супермаркетах, ухаживал за больными людьми на дому и брал ночные смены в Amazon. Акеджу мог не спать три дня подряд. Такие переработки негативно сказались на его здоровье: теперь он часто страдает от мигреней.

Несмотря на свои достижения, мужчина уверен, что делает недостаточно. У него осталось еще слишком много целей. Акеджу считает, что должен «работать как проклятый» и не отвлекаться ни на какие искушения, пока он молод, чтобы в будущем гордиться сделанным. «Придет время, когда я смогу наслаждаться жизнью, но это время не сейчас», — объясняет он.

Ранее сообщалось, что в США подросток стал миллионером, построив бизнес на стрижке газонов. В прошлом году его доход составил более миллиона долларов.