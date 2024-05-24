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09:49, 24 мая 2024Бывший СССР

На Украине допустили использование новых технологий для подавления Starlink

Министр Федоров: Россия могла применить новые технологии для подавления Starlink

Фото: Wolf von Dewitz / dpa / Globallookpress.com

Россия могла применить новые технологии для подавления сигнала Starlink на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью The New York Times (NYT).

Федоров прокомментировал сообщения об отсутствии связи через Starlink в Харьковской области перед началом наступления ВС России. По его мнению, Россия могла использовать новые технологии радиоэлектронной борьбы для подавления сигнала, так как ранее сигнал преодолевал помехи.

«Россия испытывает различные механизмы для нарушения качества связи Starlink, потому что это очень важно для нас», — заявил украинский министр. При этом он не привел подробностей, добавив, что украинские власти общаются с компанией SpaceX для решения проблем.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинских военнослужащих сообщила о выходе из строя Starlink в день наступления на Харьков. Как отмечается, утром 10 мая трансляции с дронов прекратились из-за радиоэлектронных помех со стороны российских военных.

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