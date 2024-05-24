На Украине снова разрешили называть российских военных «орками» в СМИ

Нацсовет Украины по ТВ отменил рекомендацию не называть солдат РФ «орками»

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию удалил свою рекомендацию не называть российских военных «орками», «чмонями» и «русней». Об этом пишет «Страна.ua».

Страница с рекомендацией была опубликована 14 мая.

Такие слова в ведомстве назвали «некорректной лексикой», не способствующей объективному информированию общественности.

Ранее средствам массовой информации на Украине порекомендовали не оскорблять российских военных. Журналистов призвали придерживаться профессиональных стандартов даже в условиях военного положения.