На Украине решили эвакуировать детей из приграничных районов Харьковской области

Детей из приграничных районов Харьковской области принудительно эвакуируют

Детей принудительно эвакуируют из приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщило Минреинтеграции Украины в Telegram-канале.

Уточняется, что принудительно эвакуируют 123 детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки, вместе с их законными представителями. Эвакуацию проведут из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. Детей планируется разместить в Харькове, а затем в Волынской области.

Ранее 24 мая глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об эвакуации более 11 тысяч человек из региона. Люди были эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов. Кроме того, по его данным, произошло четыре боестолкновения на харьковском направлении и более чем 20 — на купянском.