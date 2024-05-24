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11:16, 24 мая 2024Бывший СССР

На Украине решили эвакуировать детей из приграничных районов Харьковской области

Детей из приграничных районов Харьковской области принудительно эвакуируют

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Детей принудительно эвакуируют из приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщило Минреинтеграции Украины в Telegram-канале.

Уточняется, что принудительно эвакуируют 123 детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки, вместе с их законными представителями. Эвакуацию проведут из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. Детей планируется разместить в Харькове, а затем в Волынской области.

Ранее 24 мая глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об эвакуации более 11 тысяч человек из региона. Люди были эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов. Кроме того, по его данным, произошло четыре боестолкновения на харьковском направлении и более чем 20 — на купянском.

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      Кристина Есикова
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