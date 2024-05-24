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08:35, 24 мая 2024Мир

На Западе оценили будущее военной помощи Украине при новом премьере Британии

Politico: поддержка Украины в случае смены власти в Британии не изменится
СюжетПарламентские выборы в Великобритании

Фото: Toby Melville / Reuters

Уровень военной помощи Украине не изменится в случае прихода к власти Кира Стармера от Лейбористской партии, которого на Западе считают единственным фаворитом на предстоящих 4 июля парламентских выборах в Великобритании. Об этом сообщает Politico.

«Меньше всего кто-либо на Украине хочет, чтобы политические партии в Великобритании ссорились из-за чего-то, что для них является ключевыми вопросами», — рассказал Стармер.

Авторы материала подчеркивают, что действующий лидер партии пытается убедить избирателей, что лейбористы не являются «слабыми» в вопросах безопасности. Подобные общественные мнения стали сильны из-за предшественника Страмера Джереми Корбина, известного своей жесткой критикой НАТО.

Агентство отмечает, что Страмер является сторонником «единого фронта с консервативным правительством во внешней политике», а также выражает «непоколебимую» приверженность альянсу и Украине.

Ранее премьер-министр королевства Риши Сунак объявил досрочные парламентские выборы, назначенные на 4 июля. Британский премьер добавил, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».

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      Дарья Устьянцева
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