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14:27, 24 мая 2024Бывший СССР

Названа задача Российской армии на купянском направлении

Военный эксперт Дандыкин: Россия должна выйти в тыл купянской группировке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главная задача ВС России на купянском направлении — выйти в тыл группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создать котел, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас ВСУ говорят о том, что ситуация у них везде сложная. И это правда, но надо сказать, что президент Украины Владимир Зеленский перед поездкой на Запад всячески преувеличивает угрозы. То же делает и главком ВСУ [Александр] Сырский, его задача — нас обмануть, он не новичок в военном деле. Так что основная цель заявлений о сложной ситуации — получить более дальнобойное оружие и право на его применение по территории России», — сказал Дандыкин.

Тем не менее, по словам военного эксперта, в реальности ситуация на купянском направлении ВСУ действительно непростая, хотя перед военными России все еще стоит ряд крайне сложных задач.

«Мы должны выйти в тыл купянской группировки, сделать котел. Это было бы хорошо, но не так просто, предстоит много работы. Сырский как генерал это понимает», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Сырский назвал сложной ситуацию для украинской армии в районе Кисловки на купянском направлении. Главком добавил, что покровское и кураховское направления стали самыми проблемными участками фронта для ВСУ.

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