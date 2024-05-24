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12:17, 24 мая 2024Бывший СССР

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на купянском направлении

Главнокомандующий ВСУ Сырский: ситуация в районе Кисловки сложная

Фото: Oleksandr Syrskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал сложной ситуацию для украинской армии в районе Кисловки на купянском направлении. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главкома.

«На купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол», — говорится в публикации.

Главком добавил, что активные боевые действия продолжаются в районе Часова Яра, а покровское и кураховское направления стали самыми сложными участками фронта для ВСУ.

Ранее на неудачи украинской армии на фронте обратил внимание бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, потери Киевом территорий приобрели лавинообразный характер.

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      Глеб Палехов
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